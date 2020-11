Son Dakika: Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak

Son dakika: Tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımına ilişkin tartışmalar giderek büyüyor. Trump'ın ekibinin yaptığı itirazlar sonucunda Biden'ın az farkla öne geçtiği Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak.

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimine oy sayımı tartışmaları damgasını vurdu. Trump posta yoluyla oy kullanımında hile yapıldığını belirtirken, Biden bütün oyların sayılmasını istiyor. Trump'ın ekibinin "oylar yeniden sayılsın" şeklinde açtığı davalara ilk olumlu dönüş Georgia eyaletinden geldi.

EYALET YASALARI SAYIMIN TEKRARLANMASINA İZİN VERİYOR

Georgia eyaletinin seçimden sorumlu yetkilileri, eyalette oy sayımının yeniden yapılacağını duyurdu. Eyalet yasalarına göre oy farkı yüzde 0,5'in altında olursa sayımın tekrarlanması talep edilebiliyor.

İKİ ADAY ARASINDAKİ FARK 1579

Posta yoluyla kullanılan oyların da sayılmasıyla Biden, Trump karşısında öne geçmişti. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı eyalette Biden ile Trump arasında yaklaşık 1579 oy fark var. Bu da yüzde 0,1'den daha az bir orana tekabül ediyor.

Oy sayımının devam ettiği Kuzey Carolina'da Trump, Georgia, Pensilvanya ve Nevada'da ise Biden önde görünüyor. Biden 4 eyaletten birinde yarışı önde bitirmesi durumunda ABD'nin yeni başkanı olacak.

NEFES KESEN SEÇİMDE SON DURUM

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

PENSİLVANYA'DA BİDEN ÖNE GEÇTİ

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 20 Seçmenler Kurulu oyu olan Pennsylvania'da 6 bin oy farkla Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın önüne geçti. Joe Biden'ın oy oranı 49.5, Donald Trump'ın ise 49.4 oldu.

BİDEN GEORGİA'DA ÖNE GEÇTİ

Donald Trump'ın önde olduğu Georgia'da durum tersine döndü. Burada geriden gelen Biden, Trump'ı geçerek üstünlüğü eline aldı. Şu an Trump'ın 1579 oy önünde bulunan Biden, Georgia'yı kazanması durumunda, büyük bir sürpriz olmazsa ABD'nin yeni başkanı olacak.

ARİZONA'DA DURUM HENÜZ NETLEŞMEDİ

Otoriteler Arizona'daki 11 delegeyi Biden'ın hanesine yazarak hesaplamalarda bulunurken, buradaki oyların yüzde 90'ı sayıldı. Trump'ın az da olsa burada geri dönme şansı göz önüne alındığında hesaplar değişiyor. Trump, burada sürpriz yaparak yaklaşık olarak 47 bin oy farkını kapatıp öne geçerse Biden'ın işi zora girecek.

BİDEN NEVADA DIŞINDA BİR EYALET DAHA KAZANMALI

Arizona'daki 11 delege halihazırda Biden'ın hanesine yazılırken buradaki durum değişirse Biden Nevada dışında; Pensilvanya, Kuzey Carolina veya Georgia'dan birini kazanmak zorunda kalacak.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)