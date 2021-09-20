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Son dakika: Başkan Kaplan; "Hizmet çıtamızı daha da yükselteceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Başkan Kaplan;

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de gerçekleşen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, marka ilçe Koçarlı için taleplerini sıralarken, "Hizmet çıtamızı daha da yükselteceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de gerçekleşen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, marka ilçe Koçarlı için taleplerini sıralarken, "Hizmet çıtamızı daha da yükselteceğiz" dedi.

Balıkesir Edremit'te 17-19 Eylül'de gerçekleşen toplantıda ödenek bekleyen bazı vizyon projeleriyle ilgili sunum yapan Başkan Kaplan gerçekleştirdiği konuşmada, Koçarlı'nın ilk kez yerelde AK Parti iktidarıyla buluştuğunu kaydederek, ilçenin senelerdir almadığı yatırımlara yenilerini ekleme azmi ve gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmedeyse halihazırda devam eden ve planlanan projelere ilişkin Balıkesir'deki kampa katılan Bakan yardımcıları ile de birebir görüşme imkanı bulduklarını söyleyen Başkan Kaplan, "3 gün süren toplantıda Koçarlı'mızın beklentilerini dile getirme fırsatı bulduk. Koçarlı'mızda hizmet çıtamızı daha da yükselterek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Koçarlı'mız için verimli bir kamp oldu"

Belediyeler arası tecrübe paylaşımıyla birlikte beklentilerin dile getirildiği toplantının çok verimli geçtiğini belirten Başkan Kaplan, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, tecrübe paylaşımlarından eğitimlere, beklentilerimizden bazı sorunlara kadar birçok meseleyi ele aldık. Her anlamda gayet verimli bir kamp geçirdiğimiz 3 günlük kampımız, Koçarlı'mızı yakından ilgilendiren taleplerimizle ilgili hızlı çözümler üretmemize de vesile oldu. Yeni yatırımlarımız için kaynak geliştirmeden, mevzuat, bütçe ve personel yönetimine kadar bir çok konuyu ele aldığımız toplantıda, yaptığımız sunum vesilesiyle hayata geçirmek istediğimiz projelerimizle ilgili taleplerimizi de dile getirdik. 3 gün süren kampta taleplerimizi dinleyen Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki ile bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyor, toplantının ülkemiz, ilimiz ve Koçarlı'mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Son dakika: Başkan Kaplan; Hizmet çıtamızı daha da yükselteceğiz

Son dakika: Başkan Kaplan; Hizmet çıtamızı daha da yükselteceğiz

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