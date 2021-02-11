Son dakika... Bakan Soylu'dan 'Yazıcıoğlu' açıklaması: Kasıt varsa mahkeme bir sonuca ulaşacak
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Son dakika... Bakan Soylu'dan 'Yazıcıoğlu' açıklaması: Kasıt varsa mahkeme bir sonuca ulaşacak

11.02.2021 17:48 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:52
Son dakika... Bakan Soylu'dan 'Yazıcıoğlu' açıklaması: Kasıt varsa mahkeme bir sonuca ulaşacak

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan helikopter kazasında enkaza 48 saat sonra ulaşılmasıyla ilgili, "Burada bir kasıt varsa şu anda mahkemede ve bir sonuca ulaşacak" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan helikopter kazasında enkaza 48 saat sonra ulaşılmasıyla ilgili, "Burada bir kasıt varsa şu anda mahkemede ve bir sonuca ulaşacak" dedi.

Bakan Soylu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuştu. Bakan Soylu, komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin kaza yeri tespiti için GSM operatörleri ile kolluk kuvvetlerinin yaptığı tüm yer tespiti çalışmalarını sordu. Yavuzyılmaz, operatörlere kazanın ilk iletimi, ilk yer tespiti çalışmalarının saat kaçta yapıldığını sorarak, mahkemenin tutanaklarında bu bilgilerin yer alıp almadığına ilişkin tüm personelin ifadelerine başvurulup vurulmadığını sordu.

'KASIT VARSA MAHKEME SONUCA ULAŞACAK'Bakan Soylu, şu anda Türkiye'nin ortaya koyduğu ve içinde bulunduğu teknolojik donanımla o günün şartlarında içinde bulunduğu teknolojik donanımın aynı olmadığını belirtti. Bakan Soylu, "Burada bir kasıt varsa şu anda mahkemede, yani ulaşamamak bir kanıtsa bunu mahkeme kendisi yargılıyor ve bir sonuca ulaşacak. İhmaller karşısındaki gerekli cezaları da mahkeme verdi. Ben mahkemenin alanına müdahale etmemek için ona çok girmek istemem. Bizi teknolojinin ulaştırabileceği her yere şu anda ulaşabilme kabiliyetimiz var. Bizim böyle bir problemimiz yok. Bir kişi bir yerde bir kazayla karşı karşıya kalır, biz buna ulaşırız. Ama buna teknikle ulaşırsınız. Eğer orada telefon çekiyorsa, orada bir baz istasyonu söz konusu ise ulaşabilirsiniz. Buna bir teknik olmadan ulaşabilme kabiliyetine bugün de sahip olamayabilirsiniz. Ama bu kasıt mıdır değil midir, buna ait bizim de teknik desteğimizle mahkeme bu konulardaki çabayı ortaya koymaya çalışıyor. Bu olaydan bağımsız şekilde söylüyorum; ulaşılabilmeme ihtimali bugün de var. Ulaşılamama ihtimali iklimdir, hava koşullarıdır" dedi.'BİZ DE O HELİKOPTERLE GİDECEKTİK'Soylu, o seçimde aynı helikopteri bir sonra kiralayan kişinin kendisi olduğunu hatırlatarak, "O helikopterle Of'tan Bayburt ve Gümüşhane'ye gidecektik. Yani oraya gidecekti ve sonra bize gelecekti. Biz o helikopterle gidecektik. Burada bu helikopterin kendi teknik eskiliği olabilir, başka bir şeyler olabilir. Bu tartışmayı mahkeme esası itibarıyla değerlendirilecektir" dedi.

Komisyon üyelerinin "Düşmemiş olsaydı siz binecektiniz helikoptere" sözleri üzerine Bakan Soylu "Tabii" yanıtını verdi.


Son dakika... Bakan Soylu'dan 'Yazıcıoğlu' açıklaması: Kasıt varsa mahkeme bir sonuca ulaşacak
Son dakika... Bakan Soylu'dan 'Yazıcıoğlu' açıklaması: Kasıt varsa mahkeme bir sonuca ulaşacak
Son dakika... Bakan Soylu'dan 'Yazıcıoğlu' açıklaması: Kasıt varsa mahkeme bir sonuca ulaşacak
Son dakika... Bakan Soylu'dan 'Yazıcıoğlu' açıklaması: Kasıt varsa mahkeme bir sonuca ulaşacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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