Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Antalya'da öldürülen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu adına, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mezun olduğu lisede kütüphane açıldı.

OSMANİYE (AA) - Antalya'da öldürülen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu adına, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mezun olduğu lisede kütüphane açıldı.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi'ndeki açılışta, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide, babası Mustafa ile kardeşleri ve yakınlarının da katıldığı kütüphanenin açılış töreninde, Haytaoğlu ailesinin acısını paylaştığını söyledi.

Kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bakır, şöyle konuştu:

"Başka Gülendam'lar ömürlerinin baharında tüm insanlığın feryat edeceği şekilde hayatlarını sona erdirmesin. Hiçbir ağlama ve feryat gayretin önüne geçmemeli. Ağlama ve feryatlarınıza saygı duyacağız, değer vereceğiz ama yenilerinin olmamasına daha fazla gayret göstereceğiz. Dileğimiz başka hayatların kararmasının önüne geçmek. Azra kızımızın adına hazırlanan kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Okul Müdürü Fazıl Döğüşçü de yapımı 3 ay süren kütüphanede 2 bin 381 kitap bulunduğunu, bu sayıyı daha da arttıracaklarını ifade etti.

Açılışta, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu, öğrenciler şiir okudu.

Törene, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Genç kızın cesedi ormanlık alanda bulunmuştu

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan şüpheli M.M.A. tutuklanmış, Haytaoğlu'nun cenazesi de 4 Ağustos'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Haytaoğlu'nu öldürdüğü belirlenen M.M.A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit" ile "hırsızlık" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda

 Doktoru temkinli konuştu! Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk

Doktoru temkinli konuştu! Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk

 Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title