Son Dakika | Antalya'da baldızını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis Son dakika haberi... Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Karakaş, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu. Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Karar öncesi söz verilen Karakaş, baldızını öldürme niyetinin olmadığını, olayın anlık geliştiğini öne sürdü.

Eşinin ve baldızının daha önce kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden Karakaş, "Beni sürekli aşağılıyorlardı. Keşke bu olay yaşanmasıydı. Kötü bir insan değilim. Tahrik edildim. Anlık gelişti olaylar, kesinlikle tasarlama yok." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak insan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Teomanpaşa Mahallesi'nde 28 Eylül 2019'da Ercan Karakaş ile baldızı Rajae Ait Lhaj arasında tartışma çıkmıştı. Karakaş, evden kaçan baldızını Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA