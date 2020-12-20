Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli
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Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli

20.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:01
Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli

Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi.

Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS) Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntülerini yayınladı. Binlerce kaplumbağın sahili kapladığı anlar görenleri şaşırttı. WCS Brezilya koruma uzmanları, plajdan birkaç gün içinde yaklaşık 100 bin kaplumbağa yavrusunun sahile çıktığı belirtti. WCS tarafından görüntülenen kaplumbağa seli, sosyal medyada viral oldu.

EKOLOJİK SİSTEME EN BÜYÜK KATKIYI ONLAR SAĞLIYOR

Dev Güney Amerika Nehir Kaplumbağası, Latin Amerika'daki en büyük tatlı su kaplumbağası olarak bilinirken, 1 metre uzunluğa ve 90 kg ağırlığa ulaşabiliyor.Kaplumbağalar, Amazon Nehri koridorları boyunca bitki örtüsünün yenilenmesine yardımcı olan tohumları dağıtarak, ekolojik sistemde önemli öçlüde katkı sunuyor. 


Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli
Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli
Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli
Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli
Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli
Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli
Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli
Amazon Nehri'nde kaplumbağa seli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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