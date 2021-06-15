Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında kadro ihdas ve iptaline ilişkin kararnamenin iptali istemi reddedildi

Gelen son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden yöneticilerle personele ilişkin kadroların ihdas ve iptaline ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden yöneticilerle personele ilişkin kadroların ihdas ve iptaline ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, CHP'li milletvekilleri, 25 Kasım 2019 tarihli ve 53 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan bazı hükümlerin, Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Dava dilekçesinde, söz konusu kararnamede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden yöneticilerle personele ilişkin kadroların ihdas ve iptaline ilişkin hükümlerin kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlıkta daire başkanı olarak görev yapan personelin görevden alınmasının ve başka bir kadroya atanmasının anılan personelin özlük haklarını doğrudan etkilediği anlatılan başvuruda, kanunla düzenlenmesi gereken bir konuda cumhurbaşkanlığı kararı çıkarılarak cumhurbaşkanlığı kararı çıkarma yetkisinin anayasal çerçeve dışında kullanıldığı, yürütme organına genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz bir düzenleme yetkisinin tanındığı ifade edildi.

Başvuruda, bu durumun yasama yetkisinin devredilemezliği, Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı ileri sürüldü.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine hükmetti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasa'da yapılan değişiklikle yeni bir hükümet sistemine geçildiği, cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin de yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Anayasa değişikliği ile Bakanlar Kurulunun kaldırıldığına, yürütme yetkisi ve görevinin cumhurbaşkanına verildiğine işaret edilen kararda, yeni hükümet sisteminin en önemli özelliklerinden birinin cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanlığı kararnamesi adıyla düzenleme yetkisi tanınması olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yetkisinin sınırsız olmadığına ve bu yetkinin denetleneceğine ilişkin Anayasa'da hükümler bulunduğuna işaret edilen kararda, "Anayasa, bir konunun kanunla düzenleneceğini öngörmüşse bu konuda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Bununla birlikte Anayasa'da cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenleneceği özel olarak belirtilen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılması mümkündür." ifadesi kullanıldı.

Anayasa'nın 106'ncı maddesine atıf yapılan kararda, söz konusu maddesinin 11'inci fıkrasında, "Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir." ifadesinin yer aldığı hatırlatıldı.

Bu bağlamda Anayasa'nın cumhurbaşkanlığı kararnamesi tarafından düzenleneceğini özel olarak öngördüğü bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması ile düzenlenmesi kapsamında, bu konularla sınırlı olmak üzere Anayasa'nın 106'ncı maddesinin anılan hükmünde belirtilen hususlarda cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleme yapılabileceği anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş