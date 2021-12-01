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Son dakika 3. sayfa: Patlayan fırınlı ocak yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Patlayan fırınlı ocak yangına neden oldu

Son dakika haber: Adıyaman'da, bir ikametin mutfak kısmında bulunan fırınlı ocağın patlaması yangına neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir ikametin mutfak kısmında bulunan fırınlı ocağın patlaması yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi 308 Sokak içerisinde bulunan Zeliha T'ye ait ikametin mutfak kısmındaki fırınlı ocak, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle patladı. Bir anda alevlerin mutfağı sarması üzerine aile polis ve itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika 3. sayfa: Patlayan fırınlı ocak yangına neden oldu

Son dakika 3. sayfa: Patlayan fırınlı ocak yangına neden oldu

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