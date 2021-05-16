Son dakika 3. sayfa: Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Suruç yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki otomobil, İbrahim Elet'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Elet ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Elet, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI