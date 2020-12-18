3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

18.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:42

3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi Bursa'da sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, hastanede tedavisi süren 11 kişiden 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, hastanede tedavisi süren 11 kişiden 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi. Sahte içki satışıyla bağlantılı oldukları tespit edilen üç kişi daha emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da sahte içkiden 3 kişinin ölümünün ardından tutuklanan Erhan O. ve Uğur K.'nin bağlantılı olduğu çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Bursa polisi sahte içki satışıyla bağlantılı olduklarını tespit ettikleri Muhammet H., Birkan B., ve Mesut G.'yi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

3 kişi daha gözaltına alındı

Şehirde yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahıslar tutuklanırken, bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öykü Çelik Cansu Dere Şevket Çoruh Acun Ilıcalı
Spor Falcao Çağdaş Atan Pierre Webo Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 kişinin öldüğü sahte içki faciasıyla ilgili 3 kişi daha adliyeye sevk edildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:42:50. #1.15#
title