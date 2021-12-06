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Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Yıldızlar Ege Bölge Takım Yarışmaları'nda dereceye giren Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

BURDUR (İHA) - Yıldızlar Ege Bölge Takım Yarışmaları'nda dereceye giren Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Burdur'da 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşen yarışmada Söke Belediyespor yıldız masa tenisi takımı, Yıldız Erkekler Ege Bölge üçüncüsü oldu. Antrenör Servet Aydın yönetiminde sporcular Gökalp Kum, Aras Sakallı, İbrahim Karaburçak, Deniz Bozkurt, Ali Efe Mersin Ege Bölge üçüncülük kupasını alarak Söke'ye mutluluk yaşattı. Söke Belediyespor yıldız erkekler masa tenisi takımı Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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