'Sokak Hayvanlarına Farkındalık' projesinin üçüncü konseri verildi

30.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:46

Sokak hayvanlarına destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla müzisyen dostlarıyla bir araya gelen Bahar Arduç dün akşam üçüncü konserlerini verdi.

Hayvansever müzisyenlerin geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarına destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelerek geliştirdikleri 'Sokak Hayvanlarına Farkındalık' projesi büyümeye devam ediyor. Kadıköy'de konserler serisi başlatan müzisyenler sokakta ve barınaklarda yaşayan hayvanlara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Üçüncü konserlerini dün akşam veren müzisyenlere İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Okan Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü öğrencilerinden de destek geldi.

Türk müziği sevdasının Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladığını söyleyen Bahar Arduç gönüllülük üzerine yaptığı çalışmalara ilgili olarak "Bu konuda farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Konserlerle yarattığımız farkındalıkla, hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması ve hayvanlara karşı işlenen suçlarda gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mücadele ediyoruz" dedi.Projede, Adnan Koç, Canan Sabah Erden, Atilla Yelken - Betül Özalp, Ayşe Sarızeybek destek verdi. Ayrıca Ahu Alemdar, Ayşin Çınar, Bülent Ermiş, Celal Kırcı, Hakikat Öztürkcan, Hülya Yurddaş da konserde sahne aldı.

"ÜLKE GENELİNE YAYMAK İSTİYORUZ"

Konser serilerinin devam edeceğini belirten Bahar Arduç, "Müzik ve hayvan sevgimizi birleştirerek konserlerle amacımıza ulaşıyoruz. Bu farkındalığa katkıda bulunmak isteyenler hem konserlerimizde keyifli vakit geçiriyor hem de mücadelemizin topluma duyurulması adına yanımızda yer alıyorlar, güzel yardımlara da vesile oluyorlar. Üniversiteler de bu anlamda bizlerle beraber hareket ediyor" diye konuştu.

Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri Berfu Hıdımoglu, Kardelen Çağla Değerli ve Erkut Eser de sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. Pati Durağı Cafe'nin kurucusu Filiz Gülbahar da hayvanlara yönelik açtıkları kafeye ilişkin bilgi verdi. Gecenin sonunda, Makbule Demirkan'ın sunumuyla konserdeki sanatçılar ve konseri dinlemeye gelen konuklar hep bir ağızdan Barış Manço'yu anarak 'Arkadaşım eşek' şarkısını seslendirdi.

Kaynak: DHA