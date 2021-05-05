Sokak hayvanları için özel proje

Sokak hayvanlarına yönelik çalışma yapan Altınova Belediyesi, sokaktaki canlar için çok özel ve fark oluşturacak bir çalışma başlatıyor.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışma yapan Altınova Belediyesi, sokaktaki canlar için çok özel ve fark oluşturacak bir çalışma başlatıyor.

Yalova Altınova Belediyesi, özel proje başvurusu yapılan çalışmaya göre; her sokak bir hayvan sahiplenecek ve belediye tarafından ilçe genelinde 13 adet özel kulübe ve güvenli, sağlıklı bir alan planlanacak.

Sağlıklı toplumun sağlıklı sokak hayvanları ile mümkün olabileceğini belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, hem görev hem de vicdani sorumlulukları gereği sokak hayvanlarının hak ettiği yaşam koşullarının oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarının bir şehrin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden birisi olduğunu da altını çizen Başkan Dr. Metin Oral, standartlarını yükselterek Hayvan Dostu Altınova hedefine bir adım daha yaklaşacaklarını söyledi.

Dr. Metin Oral, bu kapsamda özel bir proje ile Türkiye Belediyeler Birliği, "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması'na başvurduklarını açıkladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı