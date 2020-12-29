Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yalnız kalmadı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yalnız kalmadı

29.12.2020 08:52 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:56
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yalnız kalmadı

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını mücadelesi kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince, ilçe genelinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için kuru mama takviyesi gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını mücadelesi kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince, ilçe genelinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için kuru mama takviyesi gerçekleştiriyor.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverlerin sokak hayvanları ile ilgilenmelerinin mümkün olmaması nedeniyle hafta sonuna özel olarak daha fazla kuru mama takviyesi yapıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da hafta sonu mama dağıtımına bizzat katılarak sokakta yaşayan canlara destek oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen mama dağıtımı, ayrıca hayvanseverlerin talepleri doğrultusunda talep edilen noktalara da ulaştırılıyor. Bunun için dileyen vatandaşlar 0 282 259 59 59 Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayabiliyorlar. - TEKİRDAĞ

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yalnız kalmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yalnız kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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