Söğütlü 3. OSB'de kurulan anaokulu eğitimi hazır
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Söğütlü 3. OSB'de kurulan anaokulu eğitimi hazır

08.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:20
Söğütlü 3. OSB'de kurulan anaokulu eğitimi hazır

Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yeni yapılan anaokulunun ikinci dönem eğitime başlayacağı bildirildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yeni yapılan anaokulunun ikinci dönem eğitime başlayacağı bildirildi.

Okulun kurucu müdürü olarak atanan Murat Yeşilçay, yaptığı açıklamada, okulun ilk etapta 100 öğrenciye hizmet vereceğini belirtti.

Okul içerisinde 6 sınıf bulunduğunu aktaran Yeşilçay, "Okulumuz günümüzün şartlarına göre, çocuklarımızın da her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandı. Yemekhanelerinden oyun salonlarına kadar ailelerin de çocuklarını beklerken dinlenebileceği alanlar tahsis edildi." şeklinde konuştu.

Yeşilçay, okulun ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetine başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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