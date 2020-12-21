Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı
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Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı

21.12.2020 07:50 | Son Güncelleme: 21.12.2020 07:54
Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı. Polis ekipleri evde yaşayan 5 kişiyi tahliye ederken, itfaiye kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Gazi Mahallesi 3884 sokakta bulunan Abdülhakim Ecevit'e ait tek katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımlar kısa süre içerisinde tüm evi etkisi altına aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ecevit ailesinden 5 kişi, polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

 


Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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