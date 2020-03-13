SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Sivasspor'un golcüsü Yatabare, Süper Lig kariyerinin zirvesinde - Spor
İttifak Holding, Konyaspor, Sivasspor, Spor

Sivasspor'un golcüsü Yatabare, Süper Lig kariyerinin zirvesinde

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Malili santrfor Mustapha Yatabare, 24 maçta rakip filelere gönderdiği 11 golle Süper Lig'deki en iyi performansını sergiledi.

13.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:07
Sivasspor'un golcüsü Yatabare, Süper Lig kariyerinin zirvesinde

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Malili santrfor Mustapha Yatabare, 24 maçta rakip filelere gönderdiği 11 golle Süper Lig'deki en iyi performansını sergiledi.

Futbol hayatına Fransa'da Beauvais altyapısında başlayan, Villemomble, Clermont Foot, US Boulogne ve Guingamp takımlarında forma giyen 34 yaşındaki golcü oyuncu Türkiye'deki kariyerinin en verimli dönemini Sivasspor'da geçiriyor.

Türkiye kariyerine Trabzonspor'da başlayan sonrasında Kardemir Karabükspor ve İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen golcü oyuncu, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın önerisiyle sezon başında kırmızı-beyazlılara transfer oldu.

Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçilmezleri arasında yer alan Malili forvet, ligde geride kalan periyotta 24 maçta 2 bin 97 dakika sahada kalmayı başardı.

Bu periyotta rakip fileleri 11 kez havalandıran Yatabare, takımının en skorer ismi oldu. Yatabare, kırmızı-beyazlı formayla Türkiye Kupası'nda da 1 gol sevinci yaşadı.

Yatabare, ligin 14. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemedi.

Sivasspor'un gollerinde Yatabare imzası

Yatabere, Sivasspor'un sahadan galibiyetle ayrıldığı Beşiktaş (3-0, 2-1), MKE Ankaragücü (3-1, 3-0), Antalyaspor (2-1), Kasımpaşa (2-0) ve Göztepe (1-0) maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlıların sahadan beraberlikle ayrıldığı Medipol Başakşehir (1-1, 1-1) ve Gençlerbirliği (2-2) maçlarında da gol sevinci yaşayan Yatabare, deplasmanda 2-1 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasında da tek gole imza atan isim oldu.

Sivas temsilcisi, Yatabare'nin gol atma başarısı gösterdiği 11 maçtan 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 1'inde yenildi.

Süper Lig'deki kariyerinin en verimli dönemi

Yatabare, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor'un ardından Süper Lig'de Kardemir Karabükspor formasını terleten Yatabare, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında altışar olmak üzere 12 gole imza attı.

2017-2018 sezonunun devre arası transfer döneminde İttifak Holding Konyaspor'a transfer olan Yatabare, 5 maçta forma şansı bulurken, gol atma başarısı gösteremedi.

Yatabare, 2018-2019 sezonunda ise yeşil-beyazlı formayla ligde 5 gol kaydetti.

"Gol attığım zaman performansım da yükseliyor"

Yatabare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinin zirvesine çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine şans veren teknik direktör Rıza Çalımbay'a teşekkür eden Yatabare, "Verilen şansın boşa gitmediğini sahadaki performansımla gösterdim. Performansıma bağlı olarak bir yükseliş yakaladım. Takım olarak şu an bulunduğumuz durumdan da çok mutluyum." diye konuştu.

Yatabare, ulaşmak istediği bir gol hedefinin olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel bir hedefim yok, takım olarak düşünüyorum. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Bazı maçlarda gol atmadığım olur, buna üzülmem. Takım kazandığı ve galibiyeti aldığımız anda bir bütün ve takım olarak mutlu oluruz. Gol attığım zaman otomatik olarak performansımda yükseliyor. Sonuçta forvet oyuncusuyum ve gol atmak için buradayım. Sivasspor beni bunun için aldı ve iyi bir performans sergilediğimden dolayı mutluyum."

"Şampiyonluk yarışında varız"

Ligde çekişmeli maçlar oynandığını dile getiren Yatabare, "Şampiyonluk yarışında varız. Maç maç değerlendiriyoruz. Puan tablosunu ligin sonunda görmek lazım çünkü rekabet çok büyük ve karşımızda çok güçlü takımlar var. O yüzden lig bitmedi ve devam ediyor. Şampiyonluk olursa muhteşem olur. Hepimiz çok mutlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Malili futbolcu Yatabare, Sivasspor'un Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini anlatarak, "Antalyaspor'un da puana ihtiyacı var. Bu konsantrasyona bağlı olan bir şey, ne kadar iyi motive olursak o kadar iyi oynarız ve performansımız yükselir. Umarım güzel bir galibiyetle Antalya'dan döneriz." şeklinde görüş belirtti.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Spor
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Spor
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi Spor
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Spor
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Spor
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı Spor
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: 'Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur'
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Donald Trump Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Uğur Akkuş Hülya Avşar Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Wuhan Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: Sivasspor'un golcüsü Yatabare, Süper Lig kariyerinin zirvesinde - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:24:18. #1.15#