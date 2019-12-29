Sivasspor ligin ilk devresini lider tamamladı

29.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:35

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, D.G. Sivasspor, Göztepe'yi evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla Sivasspor ilk yarıyı lider olarak kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI

20. dakikada Caner'in Deniz'i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.

26. dakikada Marcelo, Mert Hakan'dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Fatih'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği uzun şutta Beto topu kontrol etmeyi başardı.

48. dakikada Berkan'ın, sol kanattan kaleye gönderdiği uzun şutta top direkten döndü.

57. dakikada Emre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Mert Hakan kafayı vurdu. Beto tehlikeli pozisyonda topu çıkarmayı başardı ve gole izin vermedi.

66. dakikada Fatih, rakibi Andre Castro'dan çalığı topu Kone ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Kone, pasını uzak direkteki Yatabare'ye aktardı. Yatabare ise bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

82. dakikada Emre sol kanattan ceza sahası içeresine sokularak kaleyi hedef aldı. Beto bu sert şutu son anda kurtarmayı başardı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satmaz xx, Mustafa Sönmez xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Marcelo xxx, Fatih xx, Mert Hakan xxx (Ziya dk. 90 ?), Hakan xx, Fernando xxx (Kone dk. 64 xx), Emre xx (Erdoğan dk. 90 ?), Yatabare xxx

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Traore, Armin, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: Beto xx, Murat xx, Leo xx, Reis xx, Berkan xx, Castro xx, Soner xx (Yasin dk. 75 x), Napoleoni xx, Halil, Mossoro xx (Yalçın dk. 66 x), Deniz xx

Yedekler: Mehmet, Arda, Mora, Kerem, Ege, Batuhan, Hakan

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Sarı Kartlar: Mert Hakan, Rıza Çalımbay (Teknik direktör) (D.G. Sivasspor), Deniz (Göztepe)

Goller: Yatabare (dk. 66) (D.G. Sivasspor)

(Onur Erden - Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA