Sivasspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti
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Sivasspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti

18.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:48
Sivasspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor kafilesi, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı. Kafile, daha sonra kamp yapacağı otele yerleşti.

Sivas temsilcisi, Göztepe maçı için son antrenmanını yarın İzmir'de gerçekleştirecek.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Yasin Kol görev yapacak.

Sivasspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti
Sivasspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti
Sivasspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti
Sivasspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti
Sivasspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti
Sivasspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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