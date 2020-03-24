Sivas Valisinden gözlem altında tutulan öğrencilere moral mesajı Sivas Valisi Salih Ayhan, yurt dışından Türkiye'ye dönüşlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen öğrencilerin cep telefonuna moral mesajı attı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yurt dışından Türkiye'ye dönüşlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen öğrencilerin cep telefonuna moral mesajı attı.

Başbakan Binali Yıldırım Yerleşkesindeki KYK'ya getirilen 442 üniversite öğrencisinin gözetim altındaki bekleyişi sürüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, burada 14 günün geçmesini bekleyecek öğrencilerin cep telefonlarına moral mesajı gönderdi.

Ayhan, mesajında, Sivas'ın Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı ve Cumhuriyet'in aklı olan bir kent olduğuna işaret etti. Milli mücadeleye karargah olan böylesi bir kadim şehrin misafirperverliği ile öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ayhan, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri, Dışişleri Bakanlıkları ve tüm kurumlarla Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı ilk günden itibaren etkin bir mücadele örneği sergilediğini vurguladı.

"Sadece 2-3 gün içerisinde yurt dışında bulunan binlerce yurttaşımızı özel uçaklarla Türkiye'ye getiren devletimiz, sizlerin de bu süreçte ailelerinizin yanında olması için üstün gayret göstermiştir." ifadesini kullanan Ayhan, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sizlerin ve ailenizin sağlığı için 14 gün KYK yurtlarımızda en güzel şekilde misafir edecek, sıhhat ve afiyetle memleketlerinize uğurlayacağız inşallah.Unutmayalım ki ülkemizin bu zorlu süreci en müspet şekilde geride bırakması için hepimize fedakarlıklar, büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin gelecek inşasında her birinizin sunacağı katkıyı çok önemsiyor, sağlıklı günler diliyorum."

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İrlanda'ya giden 305 öğrenci ile İskoçya'dan 137 öğrenci, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklarla dün geceden itibaren Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilerek KYK Başbakan Binali Yıldırım Yerleşkesindeki yurtlara yerleştirilmişti.

Kaynak: AA