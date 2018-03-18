Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım, Zara ilçesinde oda üyeleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, Zara ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıyla oda üyelerine faaliyetlerini anlattı.

Sivas'ın markalaşması yolunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Bir çok alanda ve üründe Sivas'ın markalaşması için gayret göstermekteyiz." dedi.

Yıldırım, yönetim olarak bütçenin gözetilmesine özel önem verdiklerini ve düzenlenen gezilerde giderlerin katılımcılarca karşılandığını aktararak, "Öğrencilerimize burs verdik, ihtiyaçlılara destek olduk, sosyal sorumluluklara katkı sağladık." diye konuştu.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise STSO'nun Sivas'a önemli katkı sağladığını belirterek, çalışmalarından dolayı Yıldırım ve oda üyelerine teşekkür etti.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur da STSO'nun her zaman desteklerini gördüklerini dile getirdi.

Programa Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata, STSO yönetimi, sivil toplum kuruluşları ile üyeler katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

Suşehri ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenlendi.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden birinin Çanakkale Zaferi olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin tarihe sığmayacak kadar büyük kahramanlık mücadelesinin gösterildiği eşsiz bir destan olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi'nde bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik, vatan sevgisi ve iman gücü ile imkansız görülen zafer başarılmıştır. Böylesine büyük bir zaferi gerçekleştiren bir milletin mensupları olmanın haklı gururunu yaşarken aldığımız her nefesi, bastığımız her karış toprağı ve üzerimizde dalgalanan bayrağımızın varlığını aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmayacağız. Aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, aynı şuur ve inançla mukaddes emanetinizi daha yükseklere taşıma gayreti verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Bu nedenle, bizler şehit ailelerimizle gazilerimizle artık bir aileyiz. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Rabbim bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin."

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise Çanakkale'de ortaya konan ruhun bugün de sürdüğünü ifade ederek, "Vatan toprağını namus bilip imanını köreltmek isteyen ordulara Çanakkale'de 'dur' diyen o ruhun torunları bugün El Bab'da, Afrin'de, doğuda, güneydoğuda, 15 Temmuz'da ve mazlumun feryat ettiği her yerde kendini göstermektedir. Bu ruhu ve inancı bizlere aktaran şehitlerimize minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız." diye konuştu.



Program, İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

Programa kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.