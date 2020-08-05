Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
05.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:35
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Salih Ertogan (49) idaresindeki 34 GL 5675 plakalı otomobil, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Münevver Ertogan (54), Esme Kayıkçıoğlu (58) ve Fatma Burgaz (41), ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Esme Kayıkçıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA