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Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi

Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla nazaran düşüş gösterdi. 2020'de Sivas'ta 10 bin 11 adet konut satılırken 2021'de bu sayı 8 bin 796'ya geriledi.

Bin 342 ipotekli konut satıldı

Sivas'ta geçtiğimiz yıl satılan 8 bin 796 konutun bin 342'sini ipotekli satışlar, 7 bin 454'ünü de diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta 2021'de satılan konutların 3 bin 121'ini ilk satış, 5 bin 675'ini ise ikinci el satış oluşturdu.

Kentte 2021'de satılan 8 bin 796 konutun 2 bin 744'ü kadınlar, 5 bin 694'ü erkekler, 192'si ortak, 166'sı ise yabancı ve tüzel kişiler tarafından alındı. - SİVAS

Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

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