Sivas'ta ki boru patlamalarının nedeni belli oldu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'ta bulvarı sular altında bırakan patlamanın nedeninin geçmişte kullanılan kalitesiz borular olduğunu söyledi.



SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'ta bugün Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nı sular altında bırakan boru patlamasına, geçmişte kullanılan standart dışı boruların neden olduğunu söyledi.

Sivas'ta sabah saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan içme suyu ana hattı borusu patladı. Patlayan borudan çıkan tazyikli su bulvarı göre çevirdi. Belediye ekiplerinin erken müdahalesi ile sular çekilirken, patlayan borunun değişimi için çalışma başlatıldı. Nüfus yoğunluğu olan beş mahallenin suyu kesildi.

Sivas'ta içme suyu hatlarında yaşanan boru patlamaları ile ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, patlamalara geçmişte kullanılan standart dışı boruların neden olduğunu belirtip, konuyla ilgili açtıkları davanın sürdüğünü kaybetti. Aydın açıklamasında, "Sivas genelinde eski asbest boruları, polietilen borularla değiştiriyoruz. Bu sorun 2005 yılından beri devam eden bir süreç. Ancak 2014'ten itibaren şehri büyük bölgesinde; Halfelik Kavşağı ve Halil Rıfat Paşa köprüsü arasında olan kısımda sürekli patlama oluyordu. Biz bu boruların analizini, laboratuvar testlerini yaptırdığımızda kullandığı malzemelerin hatalı malzeme olduğunu tespit ettik. ve Halfelik Kavşağı ile Halil Rıfat Paşa Köprüsü arasındaki boruların tamamını değiştirdik. İki gün önce patlayan ve dün gece de patlayan borular aynı firmanın ürettiği borular. Biz o firmaya dava açtık. Şuan hukuki sürecimiz devam ediyor. Buradaki borularda standart dışı çünkü patlama şekline dikkat edildiği zaman bu borularında orijinal polietilen olmadığını görüyoruz. Tabi hukuki süreç tamamlandığında belki bazı şeyleri telafi etmiş olacağız ama vatandaşın mağduriyeti, bizim belediye olarak bu konuda yaşadığımız sorunlar maalesef bertaraf edilemeyecek. Bu patlamaları da mahkemeye delil olarak sunacağız" dedi.

Standart dışı borular patlayabilir.

Aydın, içme suyu şebekesinde halen geçmişte kullanılan standart dışı borular bulunduğunu, bu nedenle önümüzdeki günlerde de olası patlamaların yaşanabileceğini belirtip, "Maalesef alt yapı işlerinin garantisi yok. Şehirde kaçak oranı minimuma indikçe şebekenin basınç oranı artıyor. Eskiden şehrimizde yüzde 65 oranında kaçak vardı. Şimdi biz bunu sürekli azaltıyoruz. Şuan yüzde 30'lardayız. Bunu azalttıkça kalitesiz olan yerler veya zayıf olan yerlerde bu tür sorunlarla karşılaşmak mümkün Burada maalesef malzemenin standart dışı olması buna asıl sebep. Bizi asıl mutlu eden dün ve bugün patlayan hattaki iki boru davalık olan firmadan alınan boru dolayısıyla bir gün biri patladı. O değiştirildi. Ertesi günde ikincisi patladı. Devamında farklı boru gözüküyor. İnşallah öyledir tabi tamamını bilmiyoruz. Ana sebep borunun kalitesi inşallah bu son olur diye temenni ediyoruz." Şeklinde konuştu.