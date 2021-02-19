Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı
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Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı

19.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:52
Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı

Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı SİVAS'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı 

SİVAS'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinde cami içerisinde yer bulamayan cemaat, sıfırın altında 6 derecelik havaya rağmen cuma namazını karlı zemin üzerinde kıldı. 

Sivas kent merkezi devam eden kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Cuma saatinin kar yağışına denk gelmesi sonrasında kent meydanında ilgi çeken görüntüler oluştu. Kent meydanında bulunan Osmanlı yapımı Kale Camisi içinde sosyal mesafe nedeniyle yer kalmayınca cemaat namazı karlı zemin üzerinde ve kar yağışı altında kıldı. Yanlarında karton, naylon ve seccade getirenler hava sıcaklığının eksi 6 derece olarak ölçüldüğü öğle saatlerinde karlı zemin üzerinde namazlarını kıldı.

'İBADET HER YERDE YAPILABİLİR'

Kar yağışı altında ve karlı zemin üzerinde namaz kılmanın güzelliğinden bahseden Necmettin Resul Kündem(30), "Dinimizin güzelliği her yerde, her şekilde ibadetimizi gerçekleştirebilmemiz.  Bizim için ibadetin bir yeri yok. Allah nasıl her yerde ise bizde onu her yerde anabiliyoruz. Bugün özellikle kar altında namaz kılmak için geldim. Bunun ayrı bir huşusu var. Hoş bir havada, güzel bir namaz eda ettik. Karın üzerinde namaz kılarken üzerinize kar yağmasının ayrı bir güzelliği var" dedi.

Cuma namazını kar üzerinde kılan Muhsin Sönmez(58) ise, "Kendimi çok mutlu hissettim. Cuma namazı her yerde kılınabiliyor. Yağmurlu, karlı ve fırtınalı günlerde namazımızı kıldığımız da oldu. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Ayrı bir zevki ve güzelliği oluyor namazın" diye konuştu.

Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı
Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı
Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı
Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı
Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı
Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı
Sivas'ta kar yağışı altında, eksi 6 derecede cuma namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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