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Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok

Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda; 23 adet tarihi eser, 25 litre sahte-kaçak alkol, 10 litre etil alkol, 500 gr alkol aroması, 130 paket sigara, 25 kg nargile tütünü, 5 bin 338 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve yedek parçası ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 2 şahsa kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan, 8 şahsa ise kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS

Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok

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