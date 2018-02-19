Sivas'ta Döner Sermaye Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen döner sermaye semineri başladı.

Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda başlayan 5 gün devam edecek seminer programının açılış programına MEB Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve 81 ilden gelen saymanlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy Sivas'ın Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi olduğunu belirterek,"Şüphesiz, bütün illerimiz önemli ama Sivas hem Selçuklu döneminde önemli görevler ifa etmiş, hem Osmanlı döneminde devletimiz açısından çok önemli stratejik öneme sahip bir ilimiz ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna da ev sahipliği yapmış. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin temellerini bu şehirde atmış. Dolayısıyla bu şehirde Milli Eğitim Müdürlüğü yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Son dönemde Sivas'ta Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu seminer ve çalıştayların sayısı arttı."dedi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan ise uzun yıllar görev yaptığı Sivas'a yeniden ayak basmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sivas'ta düzenlenen Döner Sermaye Semineri'nin önemine de vurgu yapan Ayhan, şu şekilde konuştu.

"Genel Müdürlüğümüzün 4 farklı mevzuatta döner sermaye işletmesi var. Özellikle 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 21'nci maddesinde Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne çok önemli görev veriliyor. Bu görevden mülhem olarak bugün buradayız. Bizim şuanda 943 döner sermaye işletmemiz var. Bunların 2017 yılında 678 milyon lira cirosu var. Maliye Bakanlığımızın da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bir çalışması var. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının döner sermayelerini denetleyen bir program oluşturuldu. Kısa adı DMİS olan Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi. Tüm kamu kurumlarının gelir gider, taşınır mal, bütçe ve muhasebe yöntemlerine bir çerçeve çizip kontrol etmek istiyor. Sizlerin burada yükünüz ve sorumluluğunuz çok fazla. Paranın olduğu her yerde hata olabilme riski çok fazla O nedenle güçlü bir mevzuat alt yapısı, güçlü bir birliktelik, tabanla tavan arasındaki koordinasyonla bunları aşacağız."

MEB Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım da seminere katılan saymanların bu programı en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi. Yıldırım,"Bakanlığımızda hemen her hafta birkaç tane seminer ve çalıştaylar oluyor. Çok büyük bir bakanlığın mensuplarıyız. Sadece 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var. Çalışanlarla beraber 2 milyona yakın bir kitlemiz var ve 80 milyonun evinde biz varız. Böyle bir bakanlığız ve diğer bakanlıklara da insan yetiştiren bir kaynağa sahibiz. Hemen hemen her gün 15-20 arkadaşımız diğer bakanlıklara yönetici olarak geçiyor. Böyle zengin bir kaynağa, kurumsal kültüre sahip bir bakanlığız. Bunun bilincinde olalım. Sizler çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Parasal konular çok önemlidir. Ben il müdürlüğümde de müfettişliğimde de bu konularda çok hassas davranırdım. Milli Eğitim Müdürümüz çok güzel bir konuya parmak bastı. Bizler önümüze gelen çoğu evrakı sizlere güvenerek imzalarız. Sizler de onun için bu 5 günlük süre içerisinde bu seminerden en fazla nasıl faydalanabiliriz gayreti ile çalışın. Bu çalışmaların en önemli yararlarından birisi aynı işi yapan, aynı duyguları paylaşan insanların bir arada olmasıdır. Bu çok önemli. Burada oluşturacağımız sinerji daha sonra illerinize gittiğinizde birbirinize destek olmak anlamında da çok faydalı olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından döner sermaye semineri başladı. - SİVAS