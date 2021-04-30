Sivas'ta bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Sivas'ta bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas'ta bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köydeki sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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