Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (3)

Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (3)
Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Haberler | Güncel

AMBULANSLARA YOLLARI ÖZEL İDARE EKİPLERİ AÇTIYoğun tipi ve kar yağışı kırsal yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - AMBULANSLARA YOLLARI ÖZEL İDARE EKİPLERİ AÇTI

Yoğun tipi ve kar yağışı kırsal yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesi Dendil köyünde yaşayan Hüsnü Özbek (85), şiddetli karın ağrısıyla rahatsızlandı. Hastanın yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gemerek İlçe Özel İdaresi'ne bağlı ekipler sağlık ekiplerinin köye ulaşması için öncülük etti. Özbek, Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gürün ilçesi Mağara köyünde de daha önce kalp ameliyatı olan Zeynep Yıldırım (82) rahatsızlanınca yakınları 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine köye ambulans gönderildi. Gürün İlçe Özel İdare ekipleri tarafından, kapalı olan yol ambulans için açıldı ve refakat edilerek köye ulaşıldı. Yıldırım, Gürün İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (3)

Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (3)

Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (3)

Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (3)

Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Gemerek, Gürün, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title