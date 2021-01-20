Sivas olayları davasından dosyası ayrılan 3 firari sanığın yargılanmasına devam edildi

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari sanıklar için CMK gereği görevlendirilen avukat, müdahil ailelerinin avukatları ile Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Ankara Divriği Kültür Derneğinin avukatları katıldı. Sanıkların yurt dışındaki adreslerinin belirlenmesi ve iadelerinin talep edilmesini isteyen müdahil avukatları, o dönem Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulundu.

DURUŞMA BAŞKA BİR TARİHE BIRAKILDI

Sivas'ta insanlığa karşı suç işlendiğini ifade eden avukatlar, davanın zaman aşımına uğramamasını istedi. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği de davaya katılmayı talep etti. Talepleri değerlendiren Mahkeme, Temel Karamollaoğlu'nun dinlenilmesi ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneğinin davaya katılma talebini reddetti. Mahkeme başkanı, sanıklar hakkında yurt içinde yakalama kararı, yurt dışında ise kırmızı bülten bulunduğunu hatırlattı. Duruşma, 9 Haziran'a bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl