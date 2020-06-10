Sis Dağı'ndan yamaç paraşütüyle 45 km mesafedeki Beşikdüzü ilçesine uçtu - Sis Dağı'ndan yamaç paraşütüyle 45 km mesafedeki Beşikdüzü ilçesine uçtu 2 bin 182 metre rakımlı Sis Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Erkan Ertem 1 saat süren kuş uçuşu ile 7.

- Sis Dağı'ndan yamaç paraşütüyle 45 km mesafedeki Beşikdüzü ilçesine uçtu

2 bin 182 metre rakımlı Sis Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Erkan Ertem 1 saat süren kuş uçuşu ile 7.2 kilometre havada süzülerek Trabzon sahilindeki Beşikdüzü ilçesine indi

Bulutların üzerindeki görsel güzellik ve inişinde sanayi esnafının şaşkınlığı kamerasına yansıdı

TRABZON - Doğu Karadeniz'in en yük dağları arasında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Erkan Ertem, yaklaşık bir saatlik kuş uçuşu ile 7 kilometre havada süzülerek uçuşa geçtiği noktaya 45 km mesafedeki Trabzon'un sahilinde yer alan Beşikdüzü ilçesine inmeyi başardı.

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde giderek yaygınlaşan yamaç paraşütü pilotları sınırları zorlamaya başladı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Ordu Boztepe, Giresun Kalesi, Trabzon'da Akyazı ve Uzungöl gibi birçok uçuş noktalarından sonra Giresun-Trabzon il sınırında yer alan Sis Dağı da yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu.

Giresun'un Görele ilçesi ile Trabzon'un Şalpazarı ilçe sınırlarında 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Erkan Ertem, yaklaşık bir saatlik kuş uçuşu ile 7.2 kilometre havada süzülerek Beşikdüzü ilçesinde Sanayi bölgesine indi. Bulutların üzerindeki görsel güzellik ve inişinde sanayi esnafının şaşkınlığı kamerasına yansıdı.

Sis Dağı'nın profesyoneller için uçuş yapılması gereken bir yer olduğunu ifade eden Blueskey Eğitim Merkezi eğitmenlerinden yamaç paraşütçüsü Erkan Ertem, "Doğu Karadeniz'de son yıllarda yamaç paraşütçülerinin sınırları zorlayarak yaylalardan tepelerden uçuş yaptıklarını görüyoruz. Sis Dağı ise bu zorlu tepelerden birisi. Sis Dağı profesyoneller için rota uçuşları için uygun bir yer. Yamaç paraşütü pilotlarının farklı rüzgar açılarından avantaj sağlayarak her anlamda kendilerini geliştirebilecekleri bir yer olduğunu söyleyebilirim. Burada iniş alanları düzenlenmesi yapılması halinde tandem uçuşları dahi yapılabilir" dedi.

Kaynak: İHA