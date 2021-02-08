Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası

08.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:05
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi iddiası

Sırbistan'da güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişimini engellediği iddia edildi.

Sırbistan'da güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişimini engellediği iddia edildi.

Sırbistan medyası, güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişimini engellediğini ileri sürdü. Balkanist.ru sitesinde yer alan habere göre, Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi. Pusic, Stefan Namane anıtı açılışında, ülke liderini korumak için 850 Sırp polis gücünün yer aldığını ifade etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için yapılan özel operasyonun 6 ay sürdüğü ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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