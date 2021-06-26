Sınava giderken kimliklerini düşüren öğrencileri polis kurtardı
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Sınava giderken kimliklerini düşüren öğrencileri polis kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

- Sınava giderken kimliklerini düşüren öğrencileri polis kurtardı Sınava girecek öğrenciler kimliğini düşürdü, trafik polisi okul okul gezip öğrencileri buldu Kimliğini düşüren öğrenciler dakikalar kala polis memurundan kimliklerini alıp sınava yetişti Bursa'da Yükseköğretim Kurumları...

- Sınava giderken kimliklerini düşüren öğrencileri polis kurtardı

Sınava girecek öğrenciler kimliğini düşürdü, trafik polisi okul okul gezip öğrencileri buldu

Kimliğini düşüren öğrenciler dakikalar kala polis memurundan kimliklerini alıp sınava yetişti

BURSA - Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi sınavına girecek 4 öğrenci sınav öncesi kimliğini düşürdü kimlikleri bulan polis okul okul gezip öğrenci aradı. Sınava dakikalar kala kimliklerini bulan öğrenciler sınava yetişti.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım mahallesi Zübeydehanım caddesi üzerinde bulunan 4 tane okulda sınava girecek binlerce öğrenci sınav stresi yaşadı. Sınava yetişme heyecanı yaşayan 4 öğrenci okulların bulunduğu alanda kimliklerini sınav stresiyle düşürdü. Kimliklerini düşüren öğrencilerin kimliklerini bulan vatandaşlar kimlikleri okulların olduğu bölgede görev yapan Trafik Polisi Kenan Özgüç'e teslim etti. Polis memuru Özgüç, sistemden kimlikleri düşüren kişilerin telefon numarasına ulaşmaya çalıştı. Telefon'dan 3 kişiye ulaşan Özgüç, sınava dakikalar kala öğrencilere ulaşıp kimleri teslim ederek öğrencilerin sınava zamanında yetişmesini sağladı. Polis telefondan ulaşamadığı 1 kişiyi ise bulmak için bölgedeki okullara koşarak gezerek tek tek sordu. 3 kişinin kimliğini teslim eden polis bir kişiye ise tüm çabalara rağmen ulaşamadı. Kaybettiği kimliklerini bularak okula yetişen öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.

Sınava giderken kimliklerini düşüren öğrencileri polis kurtardı
Sınava giderken kimliklerini düşüren öğrencileri polis kurtardı
Sınava giderken kimliklerini düşüren öğrencileri polis kurtardı
Sınava giderken kimliklerini düşüren öğrencileri polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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