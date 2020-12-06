Son dakika haber | Silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden kaçamadı
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Son dakika haber | Silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden kaçamadı

06.12.2020 01:02 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:08

Son dakika 3. sayfa haberi: Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın yanında bulundurduğu silahıyla alkollü ve ehliyetsiz şekilde otomobiliyle gezen kişi bekçiler tarafından yakalandı.

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın yanında bulundurduğu silahıyla alkollü ve ehliyetsiz şekilde otomobiliyle gezen kişi bekçiler tarafından yakalandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönemde artış gösteren korana virüs salgının önüne geçilebilmesi için alınan birçok önlemden biri olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne'de polis ekipleri tarafından gün boyu gerçekleştirilen denetimler gece boyunca aralıksız sürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen vatandaşlara ceza kesildi.

Polis ekipleri kent merkezinde bulunan hemen hemen her kavşakta araçları durdurup araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, bekçiler de ara sokaklarda denetimlerini sıklaştırdı. Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde durdurdukları aracın sürücünün alkollü olduğunu belirleyen bekçiler, sürücüyü araçtan indirip kontrol altına aldı. Bekçiler tarafından araçta yapılan aramada kutu içerisinde silah ele geçirildi. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından da sürücünün evrakları kontrol edilmek istendiğinde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Trafik polisleri tarafından sürücüye yapılan alkol kontrolünde sürücü 134 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücü hakkında idari işlemler yapılmak üzere karakola götürülürken, kullandığı araç da otoparka çekildi. Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimleri aralıksız sürüyor. - EDİRNE

Son dakika haber | Silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden kaçamadı
Son dakika haber | Silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden kaçamadı
Son dakika haber | Silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden kaçamadı
Son dakika haber | Silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden kaçamadı
Son dakika haber | Silahlı, alkollü ve ehliyetsiz sürücü bekçilerden kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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