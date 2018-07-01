Kahreden Haber! Silah Kazasında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu

12 Haziran'da yaşanan silah kazası sonucu yaralanan bir askerimiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"BİZLERİ DERİN BİR ACI VE ÜZÜNTÜYE BOĞDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde vuku bulan silah kazası sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 01 Temmuz 2018 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.