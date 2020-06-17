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- Siirt Valisi Osman Hacıbekteşoğlu göreve başladı- Vali Hacıbektaşoğlu: "Evlatlarımızı dağa...

Siirt Valisi Osman Hacıbekteşoğlu göreve başladı Vali Hacıbektaşoğlu: "Evlatlarımızı dağa çıkaramayacaklar" Son Valiler Kararnamesiyle Siirt Valiliğine atanan Osman Hacıbekteşoğlu göreve başladı.

17.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:11

Siirt Valisi Osman Hacıbekteşoğlu göreve başladı

Vali Hacıbektaşoğlu: "Evlatlarımızı dağa çıkaramayacaklar"

SİİRT - Son Valiler Kararnamesiyle Siirt Valiliğine atanan Osman Hacıbekteşoğlu göreve başladı.

Valilik önünde kamu kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, valilik girişindeki şeref kürsüsünde gazetecilere açıklamada bulundu. Bir taraftan vatandaş odaklı hizmet diğer taraftar bölücü unsurlarla çok etkin bir şekilde mücadele edileceğini belirten Hacıbekteşoğlu, evlatları dağa çıkaramayacaklarını söyledi. Vali Hacıbekteşoğlu, "Bizlere öncelikle güvenen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yine bizlere güvenip teklif eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Onların çok özel selamlarını sizler vasıtasıyla tüm Siirt, Kurtalan, Eruh, Pervari, Şirvan, Tillo ve Baykan'a tüm insanlarımıza iletmek istiyorum. Yıllardır bütün bu ülkenin düşmanları topraklar çok kıymetli bir fitne soktular, bunun ceremesini belasını hepiniz, hepimiz çektik. İnşallah o günler geri de kaldı. Huzur olmazsa hiç bir şey olmaz. Huzuru sağlamak için var gücümüzle hep beraber mücadele ediyoruz. Bu ülke için Siirt için vatanımız için milletimiz için devletimiz için toprağa düşen canını veren öncelikle Siirtli şehitlerimize Çanakkale'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz evlatlarımız cenabı hakkın bize verdiği en kıymetli şey insandır. Evlattır, evlatlarımızdır. Evlatlarımızı dağa çıkaramayacaklar, evlatlarımıza bakacağız. Evlatlarımızı okutacağız. Evlatlarımızı büyüteceğiz. Onlar bütün Türkiye'ye bütün dünyaya insanlığa hizmet edecekler" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hacıbektaşoğlu makamına geçerek görevine başladı.

- Siirt Valisi Osman Hacıbekteşoğlu göreve başladı- Vali Hacıbektaşoğlu: 'Evlatlarımızı dağa...

Kaynak: İHA

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