Shakira, Tel Aviv'de Vereceği Konserini, İsrail Katliamına Tepki Olarak İptal Etti
Ünlü şarkıcı Shakira, 9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konserini İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak iptal etti.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, 9 Temmuz 2018'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine iptal etti.
ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI
Filistin Yerel Yönetimler Birliği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Grammy ödüllü pop yıldızı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Shakira'yı 9 Temmuz 2018'de Tel Aviv'de vereceği konseri iptal etme çağrısında bulunmuştu.
64 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU
İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırarak 64 kişiyi şehit etmişti. Katliamdaki yaralı sayısı ise 3 bini bulmuştu.
YORUMLAR (103)
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afferim kizCevap Yaz Yayından Kaldır
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VALLA HELAL OLSUN SHAKIRACevap Yaz Yayından Kaldır
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kadınsınCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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olmasi gereken bir durum!. . insaallah diger sanatci gibi sanatcilara ders olur!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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yahudiler kendisinden başka ırkı insan yerine koymayan lanetlenmiş kavimCevap Yaz 7 Yayından Kaldır