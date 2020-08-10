- Sezonun son yaş kayısıları tezgahlarda
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- Sezonun son yaş kayısıları tezgahlarda

- Sezonun son yaş kayısıları tezgahlarda Dünya kayısı üretiminde önemli bir yere sahip Malatya'da, sezonun son yaş kayısıları tezgahlarda yerini aldı.

10.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:24

- Sezonun son yaş kayısıları tezgahlarda

MALATYA - Dünya kayısı üretiminde önemli bir yere sahip Malatya'da, sezonun son yaş kayısıları tezgahlarda yerini aldı.

Toplam 8 milyondan fazla kayısı ağacı ile dünyanın kayısı üretiminde büyük bir paya sahip Malatya'da, kayısı hasadı sona ermek üzere. Her yıl Temmuz ayının ilk haftası başlayan hasat dönemi, Ağustos ayının ortalarına kadar sürüyor. Yüzlerce ülkeye ihraç edilen kuru kayısı ile kent ekonomisine de önemli bir girdi sağlayan kayısıda, yaş perakende ürünler de büyük ilgi görüyor.

Kentin kuzey ve batısındaki yüksek rakımlı bölgelerden toplanan yaş kayısılar bu yıl son kez tezgahlarda yerini alırken, fiyatlar ise 10 ile 12 TL arasında değişiyor. İçerdiği antioksidan özelliği ile de birçok hastalığa iyi geldiği bilinen sarı altın kayısı da yaş kayısılar, sebze halinde tezgahları süslerken, özellikle tatile memleketlerine gelen vatandaşların da alınacaklar listesinde olmazsa olmazlardan.

Esnaf, bu yıl kayısı fiyatlarının iyi olduğunu belirterek son turfanda ürünlerin sezonun en iyi kayısılarından olduğunu söyledi. Özellikle il dışına çok sayıda hediyelik kayısının gittiğini belirten esnaf, Malatya'da ise yaş kayısının fazla tüketilmediğini dile getirdi.

- Sezonun son yaş kayısıları tezgahlarda

Kaynak: İHA

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