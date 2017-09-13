Seydişehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Sezonunu Kapandı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından 3 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve futbol, basketbol, voleybol, karate, judo, tekvando, yüzme ve güreş branşlarının yer aldığı 'Seydişehir Belediyesi Yaz Spor Okulları' sezonu kapandı.



Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kapanış töreninde konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Bu yıl yaklaşık bin 12 çocuğumuz yaz spor okullarında değişik branşlarda eğitim gördüler, keyifli vakit geçirdiler. Başarılı olmanın şartı sağlıklı bir bedene sahip olmakla olur. Eğitimi gençlerin beyinsel ve fiziksel gelişmeleri noktasında değerlendirdik. Çocuklarımızın yaz tatillerini daha güzel geçirmeleri için yaz spor okullarını başlattık. Spor yaparak sağlığınızı koruyor, dinç ve dinamik oluyorsunuz. Bu çalışmalarınız derslerinize pozitif etki edecektir. Bedenin ihtiyacı olan sporla meşgul olmanız çok güzel. Spor okullarımız tamamlandı. Önümüzdeki hafta çocuklarımız, gençlerimiz normal eğitim öğretimlerine devam edecekler. Siz değerli velilerimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin eğitim hayatlarında da ben başarılarının devam ettirmelerini diliyorum" dedi.



Başkan Mehmet Tutal, yaz spor okullarının ardından kimlerin spora devam edeceği sorusuna bütün öğrencilerin heyecanla sporu çok sevdiklerini ve devam edeceklerini söylemesini takdir ile karşıladı ve her zaman spora destek olacaklarını belirtti. Başkan Tutal, "Gençlerimiz yeter ki sporla meşgul olsunlar. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Boş vakitlerini değerlendirsinler. Biz gençlerimizin her zaman arkasındayız, destekçisiyiz" şeklinde konuştu.



Tören Başkan Tutal'ın Yaz Spor Okulları'na katılan minik sporculara katılım belgelerini takdim etmesiyle sona erdi. Törene Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaz spor okulları öğrencileri, antrenörleri ve yaz spor okulları öğrenci velileri katıldı. - KONYA