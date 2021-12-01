Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da sevgilisi Yeliz O. ve kardeşi Murat O.'yu pompalı tüfekle yaralayan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ömer Faruk Ayvaz hakkındaki kararı Yargıtay'ın bozmasının ardından Ayvaz'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Ankara'da Ömer Faruk Ayvaz, 2016 yılında tartıştığı sevgilisi Yeliz O. ve kardeşi Murat O.'yu pompalı tüfekle yaradı. Yaralandıktan sonra 22 ameliyat geçiren Yeliz O., tek gözünü kaybetti. Ömer Faruk Ayvaz hakkında açılan davada Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanığa 15 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay, cezanın makul oranda verilmesi ve haksız tahrik indiriminin asgari düzeyde yapılması gerekçesiyle kararı bozarak Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya sanık Ömer Faruk Ayvaz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın başlangıcında, mahkeme heyeti ile avukatlar arasında yetki belgeleri konusunda tartışma çıktı ve duruşma öğleden sonraya ertelendi. Öğleden sonraki duruşmaya katılan avukatlar, mahkeme heyeti hakkında 'reddi hakim' talebinde bulundu. Mahkeme başkanı talebi reddederek duruşmaya devam etti. Mahkemede, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararı okunarak, taraflara söz verildi. Sanık Ömer Faruk Ayvaz, Yargıtay'ın bozma kararında lehine olanları kabul ettiğini aleyhine olanları kabul etmediğini söyledi. Ömer Faruk Ayvaz, olay günü kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, beraatini talep etti. Yeliz O.'nun avukatları ise Yargıtay'ın bu kararını doğru bulmadıklarını mahkemenin karara karşı direnmesini talep ederek her türlü haksız tahrik indirimini kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme, sanık Ömer Faruk Ayvaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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