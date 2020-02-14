Sevgililer Günü: Havada sadece aşk değil koronavirüs salgını da var

14.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:02

Dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) 14 Şubat'ta satışlarını ikiye katlamayı hedefleyen çiçeklere ilham kaynağı oldu.



Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan bir çiçekçi, yaptığı özel 'koronavirüs karşıtı aranjmanla' müşterilerine farklı bir Sevgililer Günü hediyesi sunuyor. Euronews.com'da Görüntüle