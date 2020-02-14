Sevgililer Günü: Havada sadece aşk değil koronavirüs salgını da var
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Sevgililer Günü: Havada sadece aşk değil koronavirüs salgını da var

Dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs 14 Şubat'ta satışlarını ikiye katlamayı hedefleyen çiçeklere ilham kaynağı oldu.

14.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:02
Sevgililer Günü: Havada sadece aşk değil koronavirüs salgını da var

Dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) 'ta satışlarını ikiye katlamayı hedefleyen çiçeklere ilham kaynağı oldu.


Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan bir çiçekçi, yaptığı özel 'koronavirüs karşıtı aranjmanla' müşterilerine farklı bir hediyesi sunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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