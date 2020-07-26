Servis araçlarında yaş sınırının yükseltilmesi talebi Dünyayı kasıp kavuran korona virüsten en çok etkilenen kesimlerin başında servisçi esnafının geldiğini belirten Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Mart'tan beri kontak kapatan esnafın desteklenmesini istedi.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsten en çok etkilenen kesimlerin başında servisçi esnafının geldiğini belirten Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Mart'tan beri kontak kapatan esnafın desteklenmesini istedi. İnce, ayrıca servislerde 12 yaş olan araç yaşının 19'a çıkarılması gerektiğini söyledi.

Korona virüs nedeniyle Mart ayında Türkiye'de de yasakların başlaması ve okulların tatil edilmesi ile birlikte ciddi sıkıntılar yaşayan okul taşımacılığı başta olmak üzere servisçi esnafı destek bekliyor. Sektörün sorunları ile ilgili konuşan Malatya Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Mart ayından itibaren birçok servisçinin kontak kapattığını belirterek evine ekmek götürecek parayı kazanamadığını ifade etti.

Sektörün büyük bir mağduriyet içerisinde olduğunu dile getiren İnce, esnaflar için açıklanan destek paketlerinden servisçi esnafının fazla faydalanamadığını da belirtti. Esnafa verilen kredilerin ödeme gününün geldiğini ve bu süreçte kredi kefalet kooperatifi ile Halk Bankası'na olan borçların 3 ay daha ertelendiğini anımsatan İnce, ancak bu kanallardan kredi kullanamayan ve başka bankalardan kredisi bulunan esnafın ise mağdur olduğunu dile getirdi.

Servisçi esnafının kredilerinin yüzde 80'inin diğer bankalarda olduğunu ve ödemelerde güçlükler yaşandığını ifade eden İnce, "Türkiye'de pandemi sürecinden en çok etkilenen esnaf şüphesiz servisçi esnafıdır. Oğulların 31 Ağustos'ta açılacağı söyleniyor, ama açılmama ihtimali de bulunuyor. İnşallah salgın biran önce kontrol altına alınır hem de milli ekonomi çarkımız döner hem de çocuklar eğitimlerine devam ede r, servisçi esnafımız da ekmeğini kazanır" dedi.

Esnaf olarak büyük krediler yada paralar talep etmediklerini da ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Biz devletimizden bize maddi olarak destek vermeden haklı olarak bazı haklarımızı destek olarak istiyoruz. Servis araçlarında 12 yaş mecburiyeti, o önemin FETÖ'cüleri tarafından alınan kararlar bize göre. 12 yaşındaki servis araçlarımızın çöpe atılması milli ekonomiye vurulan en ağır darbedir. Bizim Türkiye olarak ürettiğimiz yerli bir minibüs üretimiz olmadığı için dış ülkelerden dolar karşılığı araçlarımızı almak zorundayız. Eğer kullandığımız 12 yaşındaki araçlarımız devletin yetkilendirdiği araç muayene sisteminden geçiyorsa, çalışmaya da devam etmelidir. Bu araçların çöpe atılmaması gerekir. Bizim çöpe atacak paramız asla yok. Biz helal para kazanıyoruz. 12 yaşında araçlarımızı hurdaya ayırmak doğru bir karar değil, ilgili bakanlıklarından servis araç yönetmeliğinin bir daha gözden geçirilmesini istiyoruz. Burada servisçi esnafının görüşlerinin de alınarak en azından bu yaş sınırını 19'a çıkararak Türkiye'deki milyonlarca esnafın bu sektörde ekmek yediğini düşünerek bu yönde hareket etmemiz lazım "

Berberler Odası Başkanına tepki

Başkan Mesut İnce, ayrıca geçtiğimiz günlerde 'Minibüsçüler bizim kadar denetlenmiyor' diyen Malatya Berberler Odası başkanı Ramazan Toptaş'a da tepki gösterdi.

Tüm esnaf kesimlerinin bir olduğunu dile getiren İnce, "Minibüsçü esnafımız her gün 24 saat denetim altındalar. Polis, jandarma, zabıta ekiplerimiz sürekli minibüslerimizi denetlemektedir. Bir esnaf gurubunun temsilcisinin, esnaflarımızı hedef alması bizleri üzmüştür. Minibüsçü esnafını kimse bu şekilde denetlenmiyor diye töhmet altında bırakamaz. Bunu dile getiren başkanımızı davet ediyoruz, gelsin beraber minibüsçü esnafımızın nasıl denetlendiğini birlikte yerinde görelim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA