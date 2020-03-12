- Senegal Havalimanında Korona Virüsü Önlemleri Arttırılıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Senegal, Wuhan, Güncel

- Senegal Havalimanında Korona Virüsü Önlemleri Arttırılıyor

- Senegal havalimanında korona virüsü önlemleri arttırılıyor Senegalli yetkililer, korona virüsünün ülkeye girişini engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan önlemleri hava limanında uygulamaya başladı.

12.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:25
- Senegal Havalimanında Korona Virüsü Önlemleri Arttırılıyor

- Senegal havalimanında korona virüsü önlemleri arttırılıyor

DAKAR - Senegalli yetkililer, korona virüsünün ülkeye girişini engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan önlemleri hava limanında uygulamaya başladı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüsünde ülkeler her geçen gün önlemlerini arttırarak salgını kontrol altına almaya çalışıyor. O ülkelerden biri olan Senegal'de bulunan hava limanında önlemler arttırıldı. Hava limanında görevli Sağlık Bakanlığı çalışanları tüm yolcuların vücut sıcaklığını ölçerek, 38 derece üstü ateşi olanları gözlem altına alarak olası bir korona virüsü salgınını engellemeye çalışıyor. Hava limanı yetkilileri, tüm gerekli önlemlerin alarak yolcularda ortaya çıkabilecek korona virüsü vak'asının Senegal'e girmesine izin vermemeyi amaçlıyor.

Öte yandan tüm hava limanı çalışanlarına, polisler ve sınır güvenlikleri tüm gün yolcularla temas halinde olduğu gerekçesiyle maske ve eldiven takmaları zorunlu hale getirildi.

Senegal Başbakanı Macky Sall yaptığı açıklamada, kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda tüm diplomatik programların ertelendiğini ve bakanların denizaşırı uçuşlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu. Ayrıca, Senegal Başbakanı ülkede ilk vak'anın ortaya çıkmasının ardından salgınla mücadele için 2.4 milyon Amerikan doları ayırdıklarını ifade etti.

Batı Afrika ülkesi Senegal'de şu ana kadar 5 korona virüsü vak'ası tespit edildi. Üç Fransız, biri İngiliz ve bir de Senegal vatandaşı olan korona vak'alarının ülkeye Blaise Diagne Uluslararası Havalimanından girdiği belirtiliyor. Bugüne kadar 2 kişinin hastaneden taburcu edildiği, 3 hastanın ise durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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