Senegal'de demirleyecek dünyanın en büyük sivil hastane gemisi gönüllülerini bekliyor

Gelişmekte olan ülkelerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırmak üzere kurulan Uluslararası Mercy Ship organizasyonunun yeni hastane gemisi Global Mercy, doktordan garsona birçok meslek grubundan gönüllüler arıyor.

Amerikalı Don Stephans tarafından 1978'de kurulan sivil hastane gemi projesi Mercy Ship, 12 yıl Asya ülkelerinde faaliyette bulunduktan sonra 1990'dan itibaren sadece Afrika ülkelerine hizmet veriyor.

Proje ile aynı ismi taşıyan Mercy Ship gemisi, 1990'dan bu yana Afrika'daki 14 kıyı ülkesini 33 kez ziyaret etti ve gemide bugüne kadar 105 bin cerrahi operasyon gerçekleştirildi, 200 bin kişi tedavi edildi, 49 bin kişiye de çeşitli eğitimler verildi.

Mercy Ship gemisinin adı, sadece Afrika'da faaliyet kararından sonra 2007'de Africa Mercy olarak değişti.

Mercy Ship projesi kapsamında, Şubat 2022'de Senegal'in başkenti Dakar'a gelecek Africa Mercy gemisine ek olarak yeni hastane gemisi Global Mercy de Mayıs 2022'de Dakar'da olacak.

Gemi personelinden sağlık çalışanlarına kadar tamamen gönüllülerin çalışacağı Global Mercy, dünyanın en büyük sivil hastane gemisi olarak 10 ay boyunca Dakar'da kalacak.

AA muhabiri, Mercy Ship Africa Bürosu Sorumlusu Dr. Pierre Mpele'ye, Mercy Ship projesi ve Global Mercy gemisinin detaylarını sordu.

"Dünyanın en büyük sivil hastane gemisi"

Mpele, Africa Ship gemisinin Ağustos 2019'da Dakar'a geldiğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Senegal hükümetinin kendilerine destek verdiğini ve Cumhurbaşkanı Macky Sall'in projeyle yakından ilgilendiğini belirten Mpele, bu kapsamda yeniden Senegal'e döneceklerini dile getirdi.

Mpele, önce Africa Mercy'nin Dakar'a ulaşacağını ardından mayıs ayında da Global Mercy'nin geleceğini ifade etti.

Global Mercy'nin Dakar'a ulaşmasıyla Africa Mercy gemisinin 2 aylık bakıma gireceğini söyleyen Mpele, Africa Ship'in sonrasında Madagaskar ve Gine'de faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Mpele, Global Mercy gemisine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 12 katlı bir bina yüksekliğinde olan Global Mercy, dünyanın en büyük sivil hastane gemisi. Önceliğimiz cerrahi operasyonlar ve sağlık personelinin eğitimi. Gemideki 6 ameliyathanede kadın hastalıklarına ilişkin cerrahi operasyonlar, ortopedi cerrahisi, genel cerrahi, yüz tümörü cerrahisi, katarakt ameliyatları, diş operasyonları ve özellikle yanıkları kapsayan plastik cerrahi ameliyatları yapacağız. Aynı zamanda iş hastalıkları tedavilerini de gerçekleştireceğiz. Zaten bu operasyonları Africa Mercy'de de yapıyorduk ama Global Mercy ile kapasitemizi genişletiyoruz. En önemlisi de hastalar bu operasyonlar ve tedaviler için tek bir kuruş dahi ödemeyecek."

40 milletten 650 gönüllü

Mpele, 174 metre uzunluğunda, 200 yatak kapasiteli Global Mercy'de okul, spor salonu, kafe, market ve kütüphane gibi hizmetlerin de yer aldığını belirtti.

Global Mercy'de çalışacak herkesin gönüllü olduğuna vurgu yapan Mpele, "Gemide 40 milletten daimi 650 gönüllümüz olacak. Kaptan ve teknik personel de dahil gemide bulunan herkes gönüllülük esasına göre çalışacak. Doktor ve sağlık personelinin yanı sıra aşçı, elektrikçi, öğretmen gibi birçok farklı alandan gönüllüler aramıza katılacak." diye konuştu.

Mpele, Mercy Ship projesinin tamamen bağışlarla yürütüldüğüne dikkati çekerek bu kapsamda her gönüllünün aylık 300 dolar ödeme yapması gerektiği bilgisini de paylaştı.

"Bugüne kadar hiç Türk gönüllümüz olmadı"

Gönüllü olmak için mesleki yeterlilik dışında hangi kriterleri göz önünde bulundurdukları sorusunu ise Mpele "Mesleki yeterliliği bir kenara bırakırsak elbette ilk şartımız İngilizce bilmek. İkinci olarak da başkalarına yardım etmekten mutluluk duymak." diye yanıtladı.

Mpele, gönüllülerin daha ziyade Avrupa ve ABD'den geldiğini ifade ederek "Maalesef bugüne kadar hiç Türk gönüllümüz olmadı ama biliyoruz ki Türkiye Afrika'da önemli bir aktör haline geldi. İngilizce bilen ve başkalarına hizmet etmekten mutluluk duyacak her milletten herkese kapımız açık. Türk gönüllüleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." dedi.

"Bir hastanın yüzünden 7 kiloluk tümör çıkardık"

Mpele, Afrika'da sağlık hizmetlerine kısıtlı erişim nedeniyle önlenebilir ve tedavi edilebilir yüz tümörlerinin çok sık görüldüğünü söyledi.

Kıtada en çok maksillofasiyal cerrahi müdahaleler yaptıklarını aktaran Mpele, "Madagaskar'da bir hasta ile karşılaştık. 7 kiloluk bir yüz tümörüne sahipti. Hayatımda böyle bir şeye hiç rastlamamıştım. Tümör kafasından büyüktü. Çok riskli bir ameliyatı başarıyla tamamladık. O hastanın gözündeki minneti hala unutamıyorum. İşte bu nedenle Afrika'dayız ve bizimle aynı mutluluğu paylaşacak gönüllüler arıyoruz." diye konuştu.

"Aylık 300 dolara paha biçilmez bir deneyim"

Mpele, Mercy Ship girişiminin tamamen bağışlar ve sponsorlarla ayakta durduğuna işaret ederek gönüllülerin de ana bağışçı olduğunu söyledi. Gemide gönüllü olarak çalışmak isteyen bir kişinin uçak bileti ve aylık 300 dolar ödemesi gerektiğini anlatan Mpele, şöyle devam etti:

"Bize ihtiyaç duyan herkese tamamen ücretsiz hizmet verebilmemiz için gönüllülerin de maddi katkısı şart. Aylık 300 dolara paha biçilmez bir deneyime sahip olabilirsiniz. Bu ücreti çeşitli yollardan da ödeyebilirsiniz. Örneğin yeni mezun bir doktorsunuz, paranız yok, çalıştığınız hastane size sponsor olabilir. ya da bir sivil toplum örgütü çalışanlarına sponsorluk sağlayabilir. ya da kıtada ticari faaliyetlerde bulunan şirketler de sponsorluklar verebilir. Sağlık ekibimizin bir kısmı bu yöntemle hizmet veriyor."