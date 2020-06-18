Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı

Bilecik'te, mevcut mezarlık yerinde yaşanan kayma sonrası yeni mezar yerinin Selöz köyü sınırları içindeki düzlük bir alana yapılması kararına köy muhtarı ve bazı köyüler buna karşı çıktı.

Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı
18.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:19

Bilecik'te, mevcut mezarlık yerinde yaşanan kayma sonrası yeni mezar yerinin Selöz köyü sınırları içindeki düzlük bir alana yapılması kararına köy muhtarı ve bazı köyüler buna karşı çıktı.

Selöz Köyü Muhtarı Yaşar Yeyen, yaptığı açıklamada, daha önceden tapulu arazilerini Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Komutanlığınca Selöz köylülerinin yerleri kamulaştırıldığını, devletin menfaatleri doğrultusunda her şeye destek verdiklerini söyledi. Bilecik halkının rahat bir nefes aldığı Pelitözü Göledine de köylerinden su verildiği anlatan Muhtar Yeyen, sözlerine şöyle devam etti;

"Gölede giden suyun tüm kanalları köylülerimizin arazilerinden geçmiş olup bedelsiz olarak verilmiştir. Yine Selöz köyü göletinin Bilecikli hemşehrilerimizin kullanmalarına olanak tanımaktayız. Bu göletimiz ileride Bilecik'imizin içme suyunu karşılamada da kullanılacaktır. Bu gölet için köylülerimiz hiçbir bedel talep edilmemiştir. Köyümüzün komşusu olan Ulupınar Köyünden çıkan içme suyu şebekesi köyümüz arazisinden geçmektedir. Yine OSB'ye giden su hattı ve depoları köyümüz arazilerindeki yerini almıştır. Köyümüz arazileri içinden NATO hatları geçmektedir. Bunlar hep bedelsiz olarak köylülerimizce verilmiştir."

"Selöz köyü sahipsiz değildir, 700 yıllık bir köy"

Muhtar Yeyen, açıklamasının devamında, "Köyümüz sınırlarında bulanan mezarlık yeri olarak belirlenen arazi bundan 10 yıl önce İl Özel İdaresi ile birlikte fidanlık yapılmıştır. Fidanlar yetişmiş durumdadır. Tam bir doğal yaşam alanı olmuş durumdadır. Şimdi bu arazi mezarlık yapılmak istenmektedir. Selöz köyü sahipsiz değildir, 700 yıllık bir köydür. Bilecik Belediye Başkanlığı'nın basın aracılığı ile Bilecik kamuoyuna yaptığı açıklama tezat ve yanlışlıklar içermektedir. Mezarlık alanı olarak önerilen arazi ulaşım imkanları ve yolu olmayan tarım arazileri ile çevrili bir yerdir" dedi.

"Bu arazi yanında Kurtuluş Savaşı'ndan kalan mevziler mevcuttur

Bu arazi yanında Kurtuluş Savaşı'ndan kalan mevziler mevcut olduğunu anlatan Muhtar Yeyen, "Ön tarafı SİT alanı olup tarihi bir mekandır. Mezarlık alanı olarak önerilen arazi zemini kayalıktır. Bir mezarın yanına yeni bir mezar yapılması olanaksızdır. Mezarlık alanı olarak önerilen arazi köylülerimizin emekleri ile birlikte badem fidanlığı yapılmıştır. Bu nedenle bu fidanlığın ve doğal bir yaşam alanının yok edilmesine neden olacaktır. Burası mezarlık olduğunda doğal hayatın hançerlenmesi anlamına gelecektir. Bilindiği gibi mezarlık alanı olarak önerilen arazi şehrimizin okullar bölgesinden geçilerek gidilecektir. Okullarda okuyan binlerce öğrenci olan çocuklarımızın her gün cenaze konvoylarını görecektir. Bu çocuklarımızın ruhsal yapısı hiç düşünülmemektedir. Mezarlık alanı olarak belirlenen arazi kış şartlarının çok sert olduğu bir alandır. Burada kış şartlarında cenaze definlerinin zorlukları hiçbir biçimde göz önüne alınmamıştır" dedi.

"Belirlenen arazinin tabiat parkı ve doğal yaşam alanı olarak kalmasının doğru olacağı kanaatindeyiz"

Selöz Köyü Muhtarı Yaşar Yeyen, son olarak, "Mezarlık alanı olarak belirlenen arazi ve çevresi doğal av sahalarıdır. Bu bölgede yaban hayatını olumsuz olarak etkileyecek ve doğal hayatın yok olmasına neden olacaktır. Mezarlık alanı olarak belirlenen arazi şehrimizin batısındadır. Tüm şehir ve köy mezarlıkları şehrin ve köylerinin giriş alanlarındadır. Bilecik Belediye Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada mezarlık yeri olarak belirlenen arazinin 150 yıl ihtiyacı karşılayacağı söylenmektedir. Diğer alternatiflerin hesaplamaları hatalıdır. Örnek verecek olursak şimdiki mevcut mezarlığın devamı bile bu araziden büyüktür. Dolayısı ile hesaplamaların hatalı olduğu açıktır. Sonuç olarak mezarlık yeri olarak belirlenen arazi hiçbir biçimde uygun olmayan bir yerdir. Köylülerimiz şehrimiz için üzerine düşen görevlerini eksiksiz yerine getirmiştir. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Selöz Köyümüz sınırları içinde mezarlık yeri olarak belirlenen fidanlık arazisinin ve devamının tabiat parkı ve doğal yaşam alanı olarak kalmasının doğru olacağı kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yasmin Erbil Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Ankara Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 13:21:04. #1.14#
title