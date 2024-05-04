ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

4 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 2.05.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 2.05.2024 20:00:00

Detay: Ayaş Sinanlı Mahallesinde Değirmenbaşı mevkinde selden kaynaklı içme suyu depo ve hat temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Hocasinan, Sinanlı Cuma , Sinanlı Mahkeme Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 4.05.2024 06:00:00

Tamir Tarihi: 4.05.2024 21:00:00

Detay: ARIZA TARİHİ VE SAATİ 04.05.2024 06:00 04.05.2024 21:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Sakarya Mahallesi 115 Mevkii Üzerinde Ø1000'lik Ana İsale Hattında ani oluşan arızadan dolayı su alamama ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Şehitlik Mahallesi, Gazi Mahallesi ,Mehmet Akif Mahallesi,Çamlıca Mahallesi ,Cumhuriyet Mahallesi,Fatih Mahallesi,Zafer Mahallesi,Kurtuluş Mahallesi,Şentepe Mahallesi,Esentepe Mahallesi,Gülveren Mahallesi,İstiklal Mahallesi,Yeni Mahalle

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi, Gazi Mahallesi ,Mehmet Akif Mahallesi,Çamlıca Mahallesi ,Cumhuriyet Mahallesi,Fatih Mahallesi,Zafer Mahallesi,Kurtuluş Mahallesi,Şentepe Mahallesi,Esentepe Mahallesi,Gülveren Mahallesi,İstiklal Mahallesi,Yeni Mahalle

SİNCAN

Arıza Tarihi: 4.05.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 4.05.2024 16:00:00

Detay: Sincan İlçesi Gazi mahallesi Conkbayır Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi Yeni Bacı Mevkii

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.05.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 4.05.2024 17:00:00

Detay: Öveçler mahallesi 1324 cadde içi ,200 lük şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: ÖVEÇLER MAHALLESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 4.05.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 4.05.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Karcıkaya Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Karcıkaya Sokak

AKYURT

Arıza Tarihi: 4.05.2024 16:15:00

Tamir Tarihi: 4.05.2024 19:00:00

Detay: yıldırım mahallesi karaçam sokak içinde müteahhit firma harfiyat alımı esnasında . Dağıtım Şebeke Hattında. Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)