Selen Görgüzel Alkan kimdir? Selen Görgüzel Alkan kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel Alkan koronavirüs mü oldu?
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Selen Görgüzel Alkan kimdir? Selen Görgüzel Alkan kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel Alkan koronavirüs mü oldu?

04.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:11
Selen Görgüzel Alkan kimdir? Selen Görgüzel Alkan kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel Alkan koronavirüs mü oldu?

Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Selen Görgüzel Alkan kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel Alkan koronavirüs mü oldu? Selen Görgüzel Alkan kimdir?

Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Gelişme sonrası Selen Görgüzel Alkan kimdir? Selen Görgüzel Alkan kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel Alkan koronavirüs mü oldu, konuları araştırıldı.

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Şubat 1979

Kaç yaşında: 41 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran Lisesinde tamamladı. Daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında çalışmaya başladı.

1996 yılında"Zirvedeki Sesler" adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başladı. Daha sona çeşitli kanallarda görev aldı. Bunlardan "Ev Hali" isimli programındaki Kandemir Konduk tarafından fark edilmesiyle tiyatroya transfer oldu.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol aldı. Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde oynadı. "Mıhlıçay Aşıkları" filminde yer aldı. "Karmakarışık" adlı tiyatro oyununda Susan Phılıpes rolüne can verdi. 2012 yılında "Çocuk Kadınım" adlı maksi single'ıyla müziğe adım attı.

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

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