Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı
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Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı

Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak yağışla biriken suların sele dönüşmesiyle birçok kişi mahsur kaldı.

25.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:30

Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak yağışla biriken suların sele dönüşmesiyle birçok kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Göle ilçesine bağlı Tahtakıran köyünde iki gündür devam eden sağanak yağış sebebiyle dere taştı, köyün bir bölümü sular altında kaldı. Köylüler, derenin taşması üzerine saatlerce kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan köylüleri AFAD ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı. Jandarma ve AFAD ekipleri köyde vatandaşların zarar görmemesi için çalışma başlattı.

Su baskını altında kalan evlerde ki vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı

Kaynak: İHA

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