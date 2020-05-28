Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden önemli başarı
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Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden önemli başarı

Konya Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, BL4S Uluslararası Deney Yarışmasında "Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi Projesi" ile finale kalan 23 ekip arasında yer aldığı bildirildi.

Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden önemli başarı
28.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:35

Konya Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, BL4S Uluslararası Deney Yarışmasında "Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi Projesi" ile finale kalan 23 ekip arasında yer aldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin, danışman öğretmenler eşliğinde deney, öneri makalesi ve deney tanıtım videoları hazırlayarak yarışmaya başvurduğu belirtildi.

Türkiye genelinden 3 okulun yarışmada finale kaldığı aktarılan açıklamada, "Yarışmaya, 47 ülkeden 198 ekip ve 1300 öğrenci katılmış, ilk 23 ekip kısa listeye alınmıştır. Sonuç olarak, BL4S Tişörtü ve Kozmik Pi Dedektörü unvanını elde etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Listeye alınan 23 ekipten, 3'ünün kazanan takım olarak seçileceği ve deneylerini yapmak için sonbaharda Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan hızlandırıcı merkezi DESY'ye davet edileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"BL4S, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde 2014 yılından bu yana dünyanın her yerinden lise öğrencileri için düzenlenen uluslararası bir yarışmadır. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilk 23'te yer alan okulumuz ASML Science Worms takımının üyeleri, danışman öğretmenler Mehmet Karabulut ve Ersen Abalı ile öğrenciler İsmail Biçer, Mehmet Alkanat, Furkan Şahin, Halime Sude Şentürk, Nüsra Kırbaş, Ali Eroğlu, Berkay Coşgun, Çağrı Önal ve Sıla Yaman'ı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. İlk 3 takım arasına seçilmelerini ve deneylerini Almanya'da yapmalarını temenni ediyoruz. Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi Projesinde emeği geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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