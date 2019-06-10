Selanik'te Türk diplomatların aracı kundaklandı
Yunanistan'ın Selanik kentinde iki Türk diplomata ait araçlar ateşe verildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı.
Yunanistan'ın Selanik kentinde iki Türk diplomatına ait araçlar ateşe verildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı.
Yunanistan'ın Selanik kentinin farklı noktalarında diplomatik görevli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Yunanistan emniyeti ve itfaiye teşkilatı olayla ilgili soruşturma başlattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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